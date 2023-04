Wirtschaft Wissing drängt auf EU-Regulierung für KI-Anwendungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) fordert eine schnelle Regulierung für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz auf europäischer Ebene. "Es ist atemberaubend, was Künstliche Intelligenz inzwischen kann", sagte Wissing der "Bild am Sonntag".



Das Programm ChatGPT könne in Minuten Texte schreiben, für die Menschen Stunden oder Tage brauchten. "Die Künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen und sie wird unser Leben grundlegend verändern." Wissing forderte die EU auf, jetzt schnell zu reagieren.