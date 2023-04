31.03.2023 - Es war mal wieder Einiges geboten an den Märkten in den letzten Wochen. Höhe- oder Tiefpunkt war die Übernahme der Traditionsbank Credit Suisse durch die UBS.

1 Million USD pro Sekunde

In dieser Geschwindigkeit verlor die Silicon Valley Bank (SVB) am 9. März ihre Kundengelder. Am Ende des Tages hatten Kunden 42 Mrd. USD an Geldeinlagen abgezogen – Digitalisierung der Bankdienstleitung und Banking-Apps sei Dank. Zum Vergleich: Der bisher größte „bank run“ der modernen Geschichte fand im Jahr 2008 bei der Washington Mutual Bank statt. Hier wurden innerhalb von 10 Tagen ca. 17 Mrd. USD abgezogen ...