DORTMUND (dpa-AFX) - Eisenbahnen, Flugzeuge, Schiffe, Rennwagen, Baumaschinen - und alles im Miniaturformat: Bei der Messe Intermodellbau ab kommenden Donnerstag (20. April) in Dortmund können sich Hobbytüftler über die neuesten nationalen und internationalen Trends informieren. Laut Messe Dortmund handelt es sich um die weltgrößte Publikumsmesse für Modellbau und Modellsport. Es seien wieder zahlreiche Neuheiten und technische Weiterentwicklungen zu erwarten.

Die letzte Intermodellbau hatte es Ende 2021 in der Ruhrgebietsstadt gegeben, im Vorjahr war die Veranstaltung wegen Corona ausgefallen. Zuletzt waren - noch in der Pandemie - rund 40 000 Besucher und 325 Aussteller gekommen. Vor Corona Anfang 2019 waren es 77 000 Besucher und fast 450 Anbieter gewesen. Das Hobby des Modellbaus habe sich gerade in den Pandemie-Jahren großer Beliebtheit erfreut - auch bei Jüngeren, hatte der Verband des Spielwaren-Einzelhandels berichtet.