Wochenanalyse DAX und Wall Street am Sonntag

Dabei stand der Index erneut stärker im Interesse der Anleger:innen als die Wall Street selbst, die mit der Quartalssaison startete und weitere Inflationsdaten veröffentlichte. Die Übersicht der Rankings bezogen auf die Handelswoche und die Indizes siehst Du hier:

Was gab es im Detail zu berichten und wie stehen wir nach dieser Woche da?

DAX verlässt eindeutig die Range

Über die Range aus Februar haben wir seitdem immer wieder gesprochen und diese in den Fokus gestellt. Immerhin galt die Oberkante bei rund 15.700 Punkten mehrfach als potenzieller Wendepunkt. Dies hat sich nun geändert. Mit den neuen Jahreshochs in dieser Woche scheint der Ausbruch vollzogen zu sein:

In den kleineren Zeiteinheiten schwächt sich das Momentum jedoch ab. Eine neue Aufwärtstrendlinie ist für den April nun zu skizzieren, da der Index außerhalb der Range in eine Konsolidierung überging:

Dabei kam die Volatilität fast zum Erliegen. Der Blick auf die einzelnen Handelstage in dieser Woche, die allesamt im Gewinn abschlossen, zeigt dies eindeutig auf:

Letztlich war die Anziehungskraft vom Mittwochshoch, also dem "alten" Jahreshoch doch stärker (Rückblick Freitagsanalyse):

Konkret warte ich am Montag zur Eröffnung auf eine Bestätigung der neuen Jahreshochs oder eine Bewegung in Richtung des GAPs, welches in der Vorwoche zurückgeblieben war:

Was ist aus dem Wall Street Verlauf abzulesen?

Wall Street weiter mit guten Wirtschaftsdaten

Die Verbraucherpreise und auch die Erzeugerpreise in den USA überraschten die Marktteilnehmer. Stellvertretend für das Nachlesen der Inflation (bei weiterhin Steigerungsraten!) sind die Erzeugerpreise vom Donnerstag Daten im Zeitablauf noch einmal dargestellt:

Entsprechend dynamisch bewegten sich auch die Aktienmärkte an der Wall Street direkt nach den Daten nach oben, verloren jedoch jedesmal im Tagesverlauf. Der Dow Jones konnte dennoch ein Wochenplus erzielen und damit recht nah an seine Jahreshoch heran laufen:

Etwas stärker war zunächst der Nasdaq, der dann aber zum Wochenausklang wieder seine Unterstützungszone testete. Sie entstand direkt zum Monatswechsel in den April hinein und festigte sich nach den US-Arbeitsmarktdaten zunehmend:

Mein Trading war am Freitag auch hier auf Konsolidierung ausgerichtet. Den Screen des letzten Trades zeige ich Dir gern ebenfalls hier auf:

Getragen wurde die positive Stimmung am Freitag zudem von der Berichtssaison, die mit JPMorgan Chase, Wells Fargo und der Citigroup gleich drei große US-Unternehmen mit einem Gewinnsprung aufzeigen konnte.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading (*)

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Termine an der Börse für die neue Woche

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Neben dem ZEW-Index und dem FED Beige Book gibt es in der neuen Woche Daten zu den EU Verbraucherpreisen. Darauf gehe ich jeweils in den Tagesformaten gesondert ein.

Alle Termine der Woche sind hier erst einmal für Deutschland, die EU und Amerika aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

