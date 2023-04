Wirtschaft Scholz wirbt für Freihandelsabkommen mit Indonesien

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert mehr Tempo bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Indonesien und der Europäischen Union. Er setze sich dafür ein, dass man das Abkommen, über das bereits seit 2016 gesprochen werde, jetzt endlich über die "Ziellinie" bringe, sagte er am Sonntagabend in seiner Eröffnungsrede zur Hannover-Messe.



"So würde auf einen Schlag ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit weit über 700 Millionen Menschen entstehen." Auch insgesamt warb Scholz für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Inselstaat, der in diesem Jahr das sogenannte "Partnerland" der Hannover-Messe ist. "Indonesien ist das größte Inselreich der Welt, das viertbevölkerungsreichste Land der Erde, in naher Zukunft eine der zehn größten Volkswirtschaften der Welt", so der Kanzler.