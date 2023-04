KARUIZAWA (dpa-AFX) - Angesichts des zunehmend aggressiven Machtstrebens Chinas im Indopazifik haben die G7-Staaten Einigkeit im Umgang mit dem Riesenreich betont. Es sei zur Bewältigung globaler Herausforderungen wichtig, "konstruktive und stabile" Beziehungen zu China aufzubauen, sagte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi zum Auftakt des G7-Treffens in Karuizawa, wie sein Ministerium am Montag mitteilte. Für Deutschland nimmt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an dem Treffen teil.

Bei einem Arbeitsessen am Sonntagabend sei sich Hayashi mit seinen Kolleginnen und Kollegen der G7-Runde zugleich einig gewesen, dass China als Mitglied der internationalen Gemeinschaft verantwortungsvoll handeln müsse. Die Minister riefen zu einer friedlichen Lösung des Taiwan-Konflikts auf und erklärten, allen einseitigen Versuchen, den Status quo mit Gewalt zu ändern, werde man sich widersetzen. Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan seien unverzichtbar "für Sicherheit und Wohlstand der internationalen Gemeinschaft". China betrachtet die demokratische Inselrepublik Taiwan als abtrünniges Gebiet, das wieder mit dem Festland vereinigt werden soll, notfalls mit militärischer Gewalt./ln/DP/zb