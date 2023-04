Phemex gibt bahnbrechende Einblicke in die Umstellung von einem zentralisierten auf ein hybrides, halbzentralisiertes Crypto Exchange Platform Model

MAILAND, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Stella Chan, CMO von Phemex, einer führenden Kryptoplattform, teilt ihre Vision, die den Übergang von einem zentralisierten zu einem hybriden, semizentralen Krypto-Börsenplattformmodell vorsieht, mit. Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar und einer Nutzerbasis von mehr als 5 Millionen Menschen weltweit ist Phemex in den letzten 4 Jahren schnell in die Spitzengruppe der Krypto-Derivate-Börsen aufgestiegen.

Stella ist der Meinung, dass ein neues, hybrides Börsenmodell, das die besten Aspekte von zentralen und dezentralen Börsen kombiniert, die Transparenz, die Verantwortlichkeit, die Sicherheit und die Beteiligung der Gemeinschaft an der Börse verbessern wird. Durch die Formalisierung einer dezentralisierten autonomen Organisation (DAO) zur Erleichterung einer dezentralisierten Verwaltung und eines stärkeren Engagements der Gemeinschaft wird Phemex ein wichtiger Akteur in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Kryptowährung bleiben.

„"Angesichts des sich ständig verändernden Marktumfelds im Jahr 2022 und in jüngster Zeit glauben wir, dass die Kombination von Dezentralisierung und Zentralisierung die Zukunft der Entwicklung von Kryptobörsen ist", sagte Stella Chan, CMO von Phemex.

„Halbzentralisiert ist ein neues Entwicklungskonzept, das von Phemex als Reaktion auf den Markt vorgeschlagen wurde und die dezentrale Entscheidungsfindung mit zentralisierter Ausführung und Effizienz kombiniert. Im November letzten Jahres haben wir einen der umfassendsten und transparentesten Proof-of-Reserve-Berichte bereitgestellt, der es den Nutzern ermöglicht, ihr persönliches Vermögen in Phemex jederzeit zu verifizieren. In Zukunft können Nutzer mehr Rechte und Interessen erhalten, um sich an der Unternehmensführung zu beteiligen und an den Einnahmen des Unternehmens teilzuhaben. Wir sind starke Befürworter für den Austausch von Ideen, Eigentum und Belohnungen", fügte Stella hinzu.

Der Fokus von Phemex auf sichere Transaktionen beruht auf der Erkenntnis, dass zentralisierte Plattformen allein nicht ausreichen, um dem wachsenden Mangel an Vertrauen in die Branche entgegenzuwirken. Die Vision von Phemex ist es, den Zugang zu fairen Finanzmitteln zu demokratisieren und dabei Unterschiede in Bezug auf Herkunft, Grenzen und Glauben zu überwinden, mit dem Ziel, hervorragende Anlagemöglichkeiten zu bieten, die es jedem ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Durch das neue hybride Austauschmodell möchte Phemex Nutzern und Partnern ermöglichen, eine aktive Rolle bei der Entscheidungsfindung und der Gewinnbeteiligung zu übernehmen. Durch die Beachtung von Transparenz und Beteiligung der Gemeinschaft hat sich Phemex das Ziel gesetzt, seine Vision einer integrativeren und gerechteren finanziellen Zukunft zu verwirklichen.

Phemex, eine zertifizierte Kryptobörse, bietet eine effiziente und transparente Handelserfahrung mit der Verpflichtung eines umfassenden Vermögensschutzes, der durch modernste Sicherheitstechnologien und Merkle-Tree Proofs-of-Reserves-Praxis unterstützt wird. Phemex wurde von einem Team aus Branchenveteranen gegründet und liefert rund um die Uhr personalisierte Lösungen, die den Aufbau des Kryptoimperiums der Nutzer durch seine niedrige Latenzzeit und skalierbare Umgebung sowie ein faires Matchmaking-System, das sicherstellt, dass die Preise und das Timing priorisiert werden, erleichtern.

