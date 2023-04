Satellitenaufnahmen über dem Lithiumkonzessionsgebiet Jarnet von Arbor Metals in James Bay (Quebec) eingeleitet

Vancouver, Kanada – 16. April 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Arbor“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Firma DIRT Exploration aus Kapstadt (Südafrika) mit der Durchführung einer langwelligen Infrarotuntersuchung („LWIR“) und der Auswertung hochauflösender Satellitenbilder über vier Blöcken, die das unternehmenseigene Lithiumprojekt Jarnet und das umliegende Gebiet in der Region James Bay in Quebec umfassen, beauftragt hat. Das Lithiumprojekt Jarnet erstreckt sich über etwa 3.759 Hektar und umfasst 70 kartografisch ausgewiesene Claims.

Der Block Jarnet South liegt weniger als zwei Kilometer nordwestlich des Pegmatitziels CV-5 von Patriot Battery Metals Inc. („PMET“) und ist Gegenstand von Arbors laufenden Explorationsarbeiten. PMET meldete vor Kurzem (PMET-Pressemeldung vom 29. März 2023) eine hochgradige Erweiterung (Zone Nova) des Ziels CV-5 mit einem Abschnitt von 87,7 Metern mit durchschnittlich 3,13 % Li2O (Lithiumoxid), einschließlich 19,8 Meter mit 5,28 % Li2O.

Mit der LWIR-Analyse kann die Verteilung von Mineralen in ausgedehnten bewaldeten Gebieten mit dünner Deckschicht durch Reflexionsspektroskopie im Vergleich zu einer Reihe von bekannten Standards und der eigens entwickelten Aufbereitung von Satellitendaten kartiert oder ermittelt werden. Die LWIR-Analyse kann Mineralspektren durch die Nutzung der langwelligen Bereiche der Infrarotstrahlung, die in den Boden vordringen können, bis in geringe Tiefen sichtbar machen. Diese Untersuchung wird zusammen mit der Analyse von Satellitenbildern Daten und bekannte Pegmatitvorkommen einbeziehen, die im Rahmen des Erkundungsprogramms des Unternehmens im Jahr 2022 ermittelt worden sind.

Arbor stellt derzeit die vorhandenen Bewertungs- und Regionaldaten zu den vier Claimblöcken bei Jarnet und den umliegenden Konzessionsgebieten zusammen. Während einige der benachbarten Konzessionsgebiete nur in begrenztem Umfang auf das Vorkommen von Lithiummineralisierungen erkundet worden sind, liegen Daten aus geologischen und geophysikalischen Bewertungsarbeiten im Rahmen der Exploration von Basismetall- (Cu, Zn, Pb) und Edelmetallzielen (Au, Ag) vor. Der Block Jarnet South grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette von PMET im Süden und Osten, während der Nordblock im Südwesten an das Konzessionsgebiet grenzt.