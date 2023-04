FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auch nach den jüngsten Kursgewinnen zuversichtlich. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den Dax einen Aufschlag von 0,14 Prozent auf 15 829 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird indes nur ganz knapp im Plus erwartet.

Am Freitag hatte der Dax - vor allem getrieben von der Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank - an seinem fünften Gewinntag in Folge mit rund 15 842 Zählern ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 erklommen.