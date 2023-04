Die angespannte Lage am Immobilienmarkt drückt die Aktienkurse von Vonovia nach unten. Das wiederum bietet Einstiegschancen. Der kumulierte Kursrückgang ist seit den Rekordkursen im Jahr 2021 so nachhaltig ausgefallen, dass der Immobilienkonzern wieder zu Kursen seines Börsenganges notiert. Der damalige Ausgabepreis am 11. Juni 2013 betrug 16,50 Euro pro Aktie. Steigende Finanzierungskosten, hohe Inflation und sinkende Immobilienpreise setzen Vonovia auch an der Börse unter Druck. Steigt der Zinssatz in Richtung vier Prozent, bleibt nach Zinsen und Investitionen kaum noch etwas übrig, das sich an die Investoren verteilen ließe. Vonovia gibt die durchschnittlichen Zinskosten seiner 2022 begebenen Anleihen mit 2,99 Prozent an. Im Jahr davor zahlte man dafür lediglich 0,63 Prozent.

