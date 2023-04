Morphosys steigen auf Tradegate nach Studiendaten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Morphosys haben am Montag nach Studiendaten vorbörslich deutlich zugelegt. Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag zuletzt knapp ein Prozent auf 19,205 Euro, nachdem der Kurs im frühen Handel noch bis auf 19,595 Euro geklettert war. Das Biotech-Unternehmen gab abschließende Fünf-Jahres-Nachbeobachtungsergebnisse aus einer Phase-II-Studie zum Medikament Monjuvi plus Lenalidomid (L-MIND) bekannt, was von zwei Händlern positiv bewertet wurde. Beide rechnen mit steigenden Kursen zum Handelsstart.

Nach einer Talfahrt zwischen Mitte Februar und etwa Anfang April befindet sich die Aktie wieder auf Erholungskurs und hat ihre erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Allein in den vergangenen sieben Handelstagen hat das Papier 30 Prozent zugelegt. An dem langfristig negativen Trend hat das allerdings wenig geändert. Seit dem Mehrjahreshoch von etwas mehr als 146 Euro im Januar 2020 ging es trotz der jüngsten Erholung um 90 Prozent nach unten./ck/zb

