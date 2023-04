OKX und Manchester Citys Kapitän İlkay Gündoğan Start der Fußball-Meisterklasse im Metaverse

MANCHESTER, England, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- OKX , die weltweit zweitgrößte Kryptobörse nach Handelsvolumen und ein führendes Web3-Technologieunternehmen, hat heute „Make Your Play" gestartet, ein immersives Metaverse-Erlebnis, bei dem Fans an einer exklusiven taktischen Fußball-Meisterklasse von Manchester Citys Kapitän İlkay Gündoğan teilnehmen können.

Bei „Make Your Play" betritt Gündoğan das OKX Collective Metaverse, um die Fans durch vorgeplante Übungen zu führen und seine Entscheidungsprozesse im Spiel zu erklären. Der für die Saison 2022/23 zum Kapitän von Manchester City ernannte İlkay Gündoğan ist bekannt für seinen taktischen Fußballverstand und seine Liebe zum Coaching.

Das OKX Collective ist eine einzigartige virtuelle Metaverse-Umgebung, die es den Fans ermöglicht, hautnah am Web3 teilzunehmen und Zugang zu speziellen Inhalten von Manchester Citys Spielern Alex Greenwood, İlkay Gündoğan, Jack Grealish und Rúben Dias zu erhalten.

İlkay Gündoğan sagte: „Das Schöne an unserem Spiel ist die Taktik. Als jemand, der gerne coacht und die zum Gewinnen erforderlichen taktischen Fähigkeiten hervorhebt, ist es für mich sehr aufregend, mein Wissen in einer Arena wie dem OKX Metaverse weiterzugeben."

Haider Rafique, Global Chief Marketing Officer bei OKX, sagte: „Nachdem uns Rúben Días im Metaverse gezeigt hat, wie er am Spieltag Höchstleistungen erbringt, freue ich mich sehr darauf, im selben Forum Einblicke in İlkays taktischen Ansatz zu erhalten. İlkay hat einen unglaublichen Sinn für Fußball, und die Möglichkeit, von seinem Fachwissen in einer interaktiven virtuellen Umgebung zu profitieren, gibt uns einen Einblick in Möglichkeiten, wie Web3 die Art und Weise, wie wir in Zukunft miteinander in Kontakt treten und interagieren, neu gestalten wird."

Die Fans, die das OKX Collective besuchen, werden mit besonderen Erlebnissen verwöhnt, die auf den Spielstil und die persönlichen Interessen der einzelnen Fußballer abgestimmt sind. Neben exklusiven Trainingsinhalten gehören dazu auch Musik und NFT-basierte digitale Erlebnisse. Innerhalb des Metaverses können die Fans auch an Wettbewerben teilnehmen, bei denen es Preise zu gewinnen gibt. Dazu zählen Eintrittskarten für Mannschaftstrainings, Spieltickets und vieles mehr.