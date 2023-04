Authentix® schließt die Übernahme von Royal Joh ab. Enschedé baut seine Kapazitäten im Sicherheitsdruck weiter aus

Addison, Texas (ots/PRNewswire) - Authentix, der Experte im Bereich

Authentifizierungs- und Informationsdienste, gab bekannt, dass es Royal Joh.

Enschedé, einen führenden Anbieter von Spezialdruck- und Sicherheitslösungen mit

Sitz in den Niederlanden, von der Investmentfirma Nimbus erworben hat.



Koninklijke (Royal) Joh. Enschedé wurde 1703 gegründet und hat sich von einer

kleinen Buchdruckerei zu einem Sicherheitsdruckunternehmen von Weltrang

entwickelt, das seit langem mit Sicherheitsdokumenten, Briefmarken, Banknoten

und Markenschutzlösungen von höchster Qualität in Verbindung gebracht wird.

Royal Joh. Enschedé ist weltweit bekannt für seine Designfähigkeiten und seine

beispiellos hochwertigen Druckerzeugnisse, und es stellt außerdem die weltweit

innovativsten Banknoten und Briefmarken der Welt her und bietet einer

beeindruckende Kundenliste weitere Produkte, darunter Finanztransaktionen,

Bargeldäquivalente, Zertifikate, Visa, Diplome und verschiedene Lösungen für den

Markenschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Haarlem, Niederlande, mit einer

Niederlassung in Yokohama, Japan, ist ein Vorreiter beim digital-physischen

transversalen technologischen Wandel und hat während seiner reichen und

langjährigen Tradition viele Produktneuheiten eingeführt.