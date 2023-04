Allein die im ersten Quartal installierten Aufdachanlagen produzieren zukünftig jährlich ca. 8.900 MWh Ökostrom und bewirken damit eine CO2-Einsparung von ca. 4.200 Tonnen pro Jahr. Mit derzeit rund 100 PV-Anlagen, die die JES.Group bundesweit pro Woche installiert, ist der Trend im weiteren Jahresverlauf deutlich positiv und unterstreicht die Wachstumsambitionen des Unternehmens.

"Der Wunsch der deutschen Eigenheimbesitzer, sich von den hohen Strompreisen unabhängig zu machen, ist nach wie vor groß. Wir freuen uns, dass wir aufgrund des relativ warmen Winters unsere zahlreichen Aufträge zügig abarbeiten und unsere Schlagzahl sogar noch erhöhen konnten. Durch unsere engen Handelsbeziehungen zu den Komponentenherstellern sind unsere Lager gut gefüllt, sodass wir unseren Kund:innen aktuell eine schnelle Realisierung ihrer Anlage zusichern können", so Jonas Holtz, Geschäftsführer der JES.Group GmbH.

Ca. 80 % der Kund:innen entscheiden sich für die JES.Solarflat, das eigens von JES konzipierte Pachtmodell. Dabei profitieren Kund:innen nicht nur von der Anschaffung einer Aufdachphotovoltaikanlage zum Nulltarif, sondern auch unmittelbar von dem eigens produzierten günstigen Ökostrom. Es fällt lediglich eine Pachtgebühr an.



Für das laufende Jahr plant die JES.Group den Bau von weiteren 4.000 Photovoltaikanlagen.



"Um unser hohes Auftragsvolumen auch in Zukunft zügig abwickeln zu können, investieren wir weiter in unsere Logistik und Struktur. So werden wir bis Ende des Monats unsere neue Lagerhalle fertigstellen und sind zudem in allen Bereichen auf der Suche nach weiteren Mitarbeiter:innen", kommentiert Jonas Holtz die ehrgeizigen Pläne.



Über die JES.Group



Der Fokus des Unternehmens liegt auf der dezentralen Energiewende auf Basis von Solarenergie. Die JES.Group bietet ihren Kund:innen den Kauf oder die Pacht von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern an. Zusätzlich können die Verbraucher:innen den grünen Ökostrom "JES.Strom" beziehen. Die Kund:innen profitieren dabei von einer Senkung ihrer Energiekosten und tragen gleichzeitig aktiv zur Energiewende bei.



Mit dem Geschäftsmodell der JES.Group - bestehend aus Großhandel, In-House-Installation, Service & Wartung, Anlagenfinanzierung, Stromversorgung und Systemdienstleistungen - bietet das Unternehmen als Kostenführer die gesamte Produktpalette aus einer Hand an. Darüber hinaus plant die JES.Group, zukünftig weitere Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Energie anzubieten.

