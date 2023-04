„Als neuestes Modell ist der Explorer 3000 Pro nicht nur unsere bis dato stärkste Powerstation, sondern auch die erste mit App-Control. So haben User alle relevanten Daten stets auch per Smartphone im Blick. Darüber hinaus stand ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Gewicht und Mobilität im Fokus, sodass die Powerstation rund 30 % leichter ist als Geräte mit vergleichbarer Kapazität", so Ricky Ma, Head of EMEA.

Anschlussfreudig, sicher und mobil

Wie alle Produkte der Pro-Familie bietet der 3000 Pro als Solargenerator jederzeit einfachen und vor allem mobilen Zugang zu sauberer Energie und eignet sich daher nicht nur als leistungsstarker Begleiter beim Camping oder auf dem Boot, sondern auch zuhause im Garten oder als zuverlässige Notstromversorgung für einzelne Geräte bei Stromausfall. Dazu ist die Powerstation auf der Vorderseite mit acht Anschlüssen ausgestattet: drei Schuko-Steckdosen (230 Volt), zwei USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), zwei USB-C (100 W) und eine 12-Volt-Buchse. Mit einer Kapazität von 3,024 kWh, einer Dauerleistung von 3000 Watt und einer Spitzenleistung von bis zu 6000 Watt wird ausreichend Strom geboten, um auch leistungsstarke Abnehmer wie Elektrowerkzeuge, Klimaanlagen oder Kühlschränke zu versorgen. Dabei funktioniert die Powerstation selbst in kalten Umgebungen mit bis zu -20 Grad Celsius zuverlässig. Und das dank Silent-Modus mit nur 30 dB besonders geräuscharm.