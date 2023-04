Wirtschaft Dax startet freundlich - Berichtssaison im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.890 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Covestro, Continental und MTU. Nur leicht nach oben ging es für die Papiere des Autobauers Porsche, der am Morgen neue Absatzzahlen veröffentlicht hatte. Demnach lieferte der Sportwagenhersteller im ersten Quartal weltweit 80.767 Fahrzeuge an Kunden aus - ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für einen Kurssprung sorgten die Zahlen aber nicht.