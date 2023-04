VW-Truckholding Traton erwägt höhere Prognose - Aktie zieht an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton stellt nach einem unerwartet guten ersten Quartal einen besseren Ausblick in Aussicht. Die ersten drei Monate hätten auf Basis vorläufiger Zahlen "eine sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen lag", hieß es von den Münchenern vor dem Wochenende. Gestützt durch eine fortgesetzt große Nachfrage und höhere Produktionsmengen habe der Umsatz bei 11,2 Milliarden Euro gelegen. Das wäre fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie zog am Montag nach Handelsbeginn deutlich an.

Das im SDax notierte Papier der Lkw- und Busholding des Wolfsburger Automobilkonzerns gewann am Montagvormittag 3,9 Prozent auf 20,16 Euro. Bereits Mitte vergangener Woche hatte der Kurs ordentlich Boden gutgemacht, als der schwedische Konkurrent Volvo mit Zahlen überzeugt und Sorgen vor einem schnellen Abschwung in der Branche zerstreut hatte.