BioNxt tätigt Ankauf von kommerziellen Beschichtungs- und Schneidemaschinen zum Aufbau entsprechender Kapazitäten für die kommerzielle Herstellung in Europa

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 17. April 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTCQB: BNXTF)(FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen modernste Beschichtungs- und Schneidemaschinen angekauft hat, um entsprechende Kapazitäten für die kommerzielle Herstellung in der Betriebsanlage der Vektor Pharma TF GmbH („Vektor“) in Baden-Württemberg in Deutschland aufzubauen. Die Anlage ist CE-zertifiziert und in der Lage, neben den ODF-Biosensor-Produkten auch die oral löslichen („ODF“) und transdermalen („TDS“) Arzneimittelformulierungen des Unternehmens herzustellen. Dieser Kauf ermöglicht einerseits die weitere Entwicklung und Vermarktung von Schlüsselprodukten der BioNxt-Pipeline und andererseits die Durchführung von strategischen Auftragsforschungs- und -entwicklungsarbeiten.