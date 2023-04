DAX nimmt Kurs auf 16.000 Punkte

Die positiven Überraschungen in den am Freitag vorgelegten Quartalsbilanzen der US-Großbanken hatten auch einen faden Beigeschmack. So könnten die Pleiten der Silicon Valley and Signature Bank in den USA nur Einzelfälle gewesen sein. Von einer Bankenkrise, die die US-Notenbank in ihrem geldpolitischen Straffungskurs vorsichtiger werden lässt, könnte dann keine Rede mehr sein. Und eine nach hinten verschobene Zinspause bremst die Kauflaune am Aktienmarkt.

In Frankfurt ist heute Morgen davon allerdings zunächst nur wenig zu spüren, der Deutsche Aktienindex überrascht mit einem neuen Jahreshoch. Dennoch könnte vor dem oben beschriebenen Hintergrund die Hürde der 16.000er Marke eine härtere werden als gedacht. Entscheidend für die weitere Entwicklung am Aktienmarkt sollte auch die Berichtssaison in den USA sein, wo aus dem Bankensektor noch Goldman Sachs und die Bank of America morgen und Morgan Stanley am Mittwoch folgen. Am Dienstag rückt zudem der Technologiesektor in den Fokus der Anleger. Netflix startet den Zahlenreigen, am Mittwoch folgen IBM und Tesla. Alles in allem dürfte der Handel in Deutschland aber auch deshalb eher ruhig verlaufen, weil sich viele Anleger bei einem DAX auf Jahreshoch vorerst weiter zurückhalten dürften.

Der Euro hat gerade einen Lauf. Der Wechselkurs der Gemeinschaftswährung erreichte vor dem Wochenende ein neues Jahreshoch über 1,10 US-Dollar. Zunächst recht verwunderlich, da die Zinsdifferenz zwischen den Leitzinsen der Fed und der EZB weiterhin sehr hoch ist. Auch die Unterschiede in der Inflation sprechen zunächst gegen einen steigenden Eurokurs. Doch gerade die Spekulationen über eine baldige Pause der Zinserhöhungen in den USA lassen die Währung aufatmen. Auch der starke Anstieg des deutschen Aktienmarktes in Vergleich zru Wall Street dürfte einige Investoren dazu bewegt haben, in Europa zu investieren.