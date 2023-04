WARBURG RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des LKW-Herstellers hätten die Markterwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn er davon ausgehe, dass Traton dieses Level an Profitabilität über das Jahr weg wohl nicht beibehalten werden könne, so lasse das erste Quartal doch klar positiv nach vorne schauen./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 20,12EUR gehandelt.