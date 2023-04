Gewerkschaft will in Süßwarenindustrie untere Tarifgruppen stärken

FRANKFURT (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für die rund 60 000 Beschäftigten der deutschen Süßwarenindustrie verlangt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) pauschale Erhöhungen der Tarifstufen. In den fünf unteren Gehaltsgruppen sollen die Beschäftigten 500 Euro im Monat mehr erhalten, in den anderen Tarifgruppen sind es dann 400 Euro, teilte die Gewerkschaft zum Verhandlungsauftakt am Montag in Frankfurt mit. Die niedrigeren Gehälter würden so überproportional angehoben.

Die Beschäftigten erwarteten angesichts der hohen Preissteigerungen einen kräftigen Lohnschub, erklärte der NGG-Vizevorsitzende Freddy Adjan. Die Auszubildenden sollen 200 Euro mehr Monatslohn sowie eine Fahrtkostenpauschale von 50 Euro erhalten. Die Arbeitgeber wollten sich zunächst nicht zu den Verhandlungen äußern./ceb/DP/men