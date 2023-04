Die Zauberformel für 25 Aktien

Der Dax näherte sich unbeeindruckt aller widrigen Nachrichten behutsam aber stetig dem Jahreshoch, übertraf es erstmals am Mittwoch und igelt sich nun so um die 15.800 Punkte ein. Wir hoffen auf ein Überspringen der 16.000er Marke! Die Europäische Zentralbank rät zu weiteren Zinserhöhungen, zumindest ein „EZB-Ratsmitglied plädiert für weitere deutliche Zinsschritte“, so dieDafür wird der deutschen Wirtschaft Nullwachstum apostrophiert: „Deutschlands Wirtschaft vor dem Stillstand“ (). Apropos Stillstand, den bekommen die letzten AKWs am Samstag verordnet: „Führende Ökonomen kritisieren den Atomausstieg“ ätzt dieund „Nobelpreisträger fordern Weiterbetrieb der Atomkraftwerke“ legtnoch eine intellektuelle Schippe drauf. Allerdings, Ökonomen und Nobelpreisträger haben in der Regierung bekanntermaßen eher Seltenheitswert…

Zauberformel

Die „25“ scheint eine Art Zauberformel für Aktien zu sein. Der Beweis: „Die 25 günstigsten Aktien der Welt“ mit „Kurs-Chance 100%!“ und: „Billig kaufen, teuer verkaufen“. „So billig, dass sie steigen müssen“, lautet die Quintessenz, die allerdings einiges an Börsenweisheiten auf den Kopf stellt. Gelernt haben wir dies vom Titel von Börse Online. Aber auch Focus Money setzt auf „Bis zu 100% Rendite mit 25 Aktien der Zukunft“. „So profitieren Sie von den Megatrends: Künstliche Intelligenz, Biotech, Klimaschutz, Geothermie, Wasserstoff“. Euro am Sonntag tröstet uns Schlafmützen und Zögerer: „Einstieg verpasst? Diese Aktien steigen weiter“. „Über 40% Discount, bis zu 62% Potenzial, Werte mit Kurspower“. Gegenüber Focus Money fehlen da nach Adam Riese 38 Prozent Rendite! Mit Geldscheinröllchen (20 Euro-Scheine) lockt uns Der Aktionär: „Rekord Dividenden. Bis zu 10 Prozent Rendite – mit diesen 11 Top-Zahlern kassieren Sie immer wieder ab“! Hintergrund: Die 100 größten Unternehmen schütten dieses Jahr wohl 62 Mrd. Euro an Dividenden aus – 10 Prozent mehr als im Rekordjahr 2022.

Happy Birthday

Die Börsen-Zeitung feiert in einem Artikel den 35. Geburtstag des deutschen Leitindex, dabei nicht vergessend, dass dessen Gründung auf das Blatt zurückging: „Herzlichen Glückwunsch, Dax!“. Es ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die damals, 1988, niemand vorausahnen konnte. Auch seine Performance überzeugt, ging er doch mit 1.000 Punkten an den Start, rückgerechnet auf den 31. Dezember 1987. Beim tatsächlichen Start, und das machte uns stutzig, am 1. Juli 1988, wies er bereits 1.163 Zähler auf. Nicht, dass er mehr als 160 Punkte zugelegt hatte, löste unser Verwundern aus, sondern dass er am 1. Juli startete – bringen vorzeitige Geburtstagswünsche nicht Unglück? Sei’s drum, immerhin wissen wir jetzt, wer dem Dax seinen Namen gab: Manfred Zaß. Beim Gassigehen mit seinem Hund – ob‘s ein Dachshund war, ist nicht überliefert. Und allen Aktionären, die mit dem Dax nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen erlebten, sei das erfolgreichste Lied von 1988 ans Herz gelegt: Don’t Worry, Be Happy!

Löwenzahn

Münchner Merkur Glauben schenken wollen, den er im Wirtschaftsteil verkündet: Ein Sud aus Gelb blühender Löwenzahn sieht hübsch aus und kaum ein Kind kann einer Pusteblume widerstehen, der Nachbar freut sich ganz bestimmt, wenn die lustigen Schirmchen in seinen Garten fliegen. Aber so anspruchslos er gedeiht, so sehr wird er als Unkraut verschmäht. Zumindest beim veganen Bevölkerungsanteil dürfte sich diese Einschätzung künftig ändern, wenn wir einem Tipp desGlauben schenken wollen, den er im Wirtschaftsteil verkündet: Ein Sud aus Zucker und Löwenzahnblüten eigne sich nämlich hervorragend als Honigersatz. Die käuflich angebotenen Ersatzstoffe enthalten – im Gegensatz zu echtem Honig – jede Menge unerwünschter Zusatzstoffe. Wir fürchten da jedoch, weiterhin Mundraub an den Bienen zu begehen.

Ende der Party