In Deutschland kennt man das Umweltproblem mit Abfallsalzen überwiegend aus dem Kalibergbau. In den australischen Medien ist jetzt erneut eine Debatte über das "Multimilliarden-Dollar-Problem" der Kohleflözgasindustrie in Queensland entbrannt. Es geht um Millionen Tonnen von Abfallsalzen aus der Kohleflözgasförderung, die in ausgekleideten Lagerbecken gelagert werden und ein potenzielles Umweltrisiko für die lokale Umwelt, einschließlich der flussabwärts gelegenen Gewässer des Murray-Darling-Beckens und der dortigen Tierwelt, darstellen. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte The Guardian Australia einen kritischen Bericht, in dem die Herausforderungen der CSG-Industrie aufgezeigt wurden. Gestern folgte - quasi als Replik - ein Artikel auf der Investorennachrichtenplattform Stockhead, der auf großen Nachrichtenseiten, darunter "The Australian", weit verbreitet wurde, dass die Probleme der Branche möglicherweise bald technisch gelöst werden könnten.



Wasseraufbereitungsanlage; Quelle: Parkway Corporate

Der gestrige Artikel zitiert ausführlich die Aussagen von Bahay Ozcakmak, CEO des Cleantech-Unternehmens Parkway Corporate (ASX: PWN; FRA: 4IP). Parkway, ein Spezialist für die Behandlung von Industrieabwässern, hat vor kurzem eine einjährige Machbarkeitsstudie abgeschlossen, die von der Shell-Tochter QGC in Auftrag gegeben wurde, um eine "Zero-Liquid-Waste"-Lösung für das Salzproblem zu bewerten, die auf der firmeneigenen Technologie von Parkway basiert. In Kürze wird der anstehende Quartalsbericht voraussichtlich weitere Einzelheiten dazu enthüllen. Parkway hatte jedoch bereits Ende Dezember 2022 berichtet, dass umfangreiche Tests in seiner eigens errichteten Pilotanlage das transformative Potenzial der iBC®-Technologie bestätigt hatten. Damals wurden mehr als 1000 Liter Restsole erfolgreich behandelt. Es ist zugegeben noch ein großer Schritt von dort zur Realität, wo Millionen von Litern darauf warten, behandelt zu werden, aber das Unternehmen wird von seinem langjährigen Partner, dem globalen Ingenieurunternehmen Worley, unterstützt, was allen Beteiligten Vertrauen gibt.

Die Dimensionen des Kohleflözgasgeschäfts sind gewaltig. Die vier wichtigsten CSG-Projekte in Queensland und die dazugehörigen CSG-zu-LNG-Anlagen in Gladstone werden seit Anfang der 2010er Jahre auf Investitionen in der Größenordnung von 80 Milliarden Dollar geschätzt.

"Wir schätzen, dass diese Unternehmen 20 bis 25 Milliarden Dollar an Exporteinnahmen im Jahr 2022 erwirtschaftet haben werden, während Soleabfälle mit Millionen von Tonnen Salz in Teichen gelagert werden und Hunderttausende Tonnen zusätzliches Salz pro Jahr das Problem verschärfen", so Ozcakmak gegenüber Stockhead.

Die Bedingungen, unter denen diese Projekte genehmigt wurden, verlangten von den Unternehmen, dass sie sich kontinuierlich mit der langfristigen Bewirtschaftung ihrer Sole- und Salzabfälle befassen und jedes Jahr im Rahmen ihrer Lizenzverpflichtungen Bericht erstatten.

Parkway hat die Marktchancen für seine Technologie zur Behandlung von CSG-Sole allein im australischen Bundesstaat Queensland auf etwa 6 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die CSG-Betreiber sind alles andere als untätig gewesen. Sie haben Milliarden von Dollar in die Wasseraufbereitung und den Transport investiert, wodurch die meisten Wasseraufbereitungsprobleme gelöst werden konnten. Doch die Restsalze bleiben unbehandelt und werden in Soleteichen gelagert. Nach Angaben von Ozcakmak wurden mehr als 100 Millionen Dollar in die Erforschung von Möglichkeiten zur Nutzung des Salzes investiert. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2018 wurden veröffentlicht und anschließend von der Universität von Queensland überprüft, sagte er.

„Der Konsens war damals, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als die Salze zu vergraben, um sie zu entsorgen“, sagte Ozcakmak. Die Technologie von Parkway könnte nun ein Schlüssel zur Lösung des Problems liefern - mit positiven Auswirkungen für die Umwelt, aber sicher nicht zum Nachteil von Parkway selbst - ganz im Sinne des Firmenmottos: „Mehrwert aus Abfallströmen schaffen“.

Das Interesse an der transformativen Parkway-Technologie beschränkt sich keineswegs nur auf Australien und auch nicht allein auf die Kohleflözgasindustrie. Die Parkway-Technologie könnte eventuell sogar die Probleme der Kaliindustrie lösen helfen. Die Wachstumschancen für Parkway sind so groß wie die Umweltprobleme durch Abfallsalze – und sie bestehen weltweit.

