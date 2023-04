Der australische Lithium Explorer Balkan Mining And Minerals (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455) will nicht zwischen den Stühlen sitzen. Das Unternehmen exploriert Lithiumprojekte dies -und jenseits des Atlantiks – und bietet seinen Kunden damit automatisch Schutz gegen die Unwägbarkeiten der internationalen Handelspolitik.

Subventionen und die Standortfrage für Lithiumproduzenten

Der Standort von Minenprojekten könnte für Auto -und Batteriehersteller schon bald zum entscheidenden Kriterium für die Wahl der Lieferanten werden. Dafür sorgen Gesetzespakete wie der Inflation Reduction Act in den USA. Dieser sieht z. B. hohe Steuergutschriften für Elektroautos vor. Voraussetzung: Die verbauten Rohstoffe müssen zu einem wesentlichen Teil aus den USA selbst oder einem Land mit Freihandelsabkommen stammen.

Bleibt es dabei, könnte z.B. ein deutscher Autohersteller für seine Produktion in den USA kein Lithium aus Europa, Argentinien oder Bolivien beziehen, ohne den Anspruch der Autokäufer auf Steuergutschriften zu gefährden.

Explorer wie Balkan Mining stellen ihre Portfolios über verschiedene Kontinente hinweg auf – so wie auch viele Autohersteller eine jeweils eigenständige Produktion für die Märkte Europas, Asiens und Nordamerikas in den Blick nehmen. Balkan Mining exploriert Lithiumprojekte in den kanadischen Provinzen Quebec und Ontario – und in Serbien.

In Ontario konnte sich das Unternehmen jüngst 100 % der Anteile am Projekt „Barbara“ sichern – und damit in den bekanntermaßen spodumenhaltigen Pegmatit-Bezirk Georgia Lake zu expandieren. Das 42 km2 große Areal weckt die Phantasien von Geologen – in der näheren Umgebung wurden zuletzt mehrere bedeutende Entdeckungen gemacht.

Mit vier Projekten in Ontario und einem Projekt in Quebec ist Balkan Mining gut auf die steigende Nachfrage nach Lithium in Nordamerika vorbereitet. Kanada und die USA sind durch ein Freihandelsabkommen verbunden: Wer bei Balkan Mining kauft, erfüllt die Voraussetzungen für Steuergutschriften.