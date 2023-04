Nationalpark Brecon Beacons in Wales ändert Namen wegen Klimawandel

BRECON (dpa-AFX) - In Reaktion auf die Klimakrise ändert der bekannte Nationalpark Brecon Beacons in Wales seinen Namen. Das Schutzgebiet nennt sich nun nach seinem walisischen Namen Bannau Brycheiniog National Park. Der bisherige Titel, der sich auf Holz verbrennende, Kohlendioxid emittierende Leuchtfeuer (Englisch: beacons) bezieht, passe nicht mehr zum Ethos des Parks, sagte Chefin Catherine Mealing-Jones der britischen Nachrichtenagentur PA am Montag, dem 66. Geburtstag des Parks. Mit seinen malerischen Landschaften ist das Gebiet ein beliebtes Ziel von Touristen.

Der Park will bis 2035 klimaneutral werden. "Da wir versuchen, bei der Dekarbonisierung eine Führungsrolle zu übernehmen, macht ein riesiges brennendes Kohlebecken keinen guten Eindruck", sagte Mealing-Jones zum Logo des Parks, das bisher ein großes Leuchtfeuer zeigte. Das neue Logo zeigt nun ein zur Krone stilisiertes Kohlebecken als Zeichen des historischen Erbes zusammen mit Bergspitzen, einem Fluss sowie einem Stern.

Brecon Beacons habe im Walisischen zudem keine Bedeutung, so Mealing-Jones. Bannau hingegen bedeutet in der Sprache Bergspitzen, Brycheiniog war ein altes Königreich in Wales im fünften Jahrhundert. "Unser Park wird von walisischen Menschen und der walisischen Kultur geprägt", sagte die Parkchefin. "Wir hatten das Gefühl, dass wir diesen Namen in den Mittelpunkt stellen müssen, um die neue Art und Weise auszudrücken, wie wir das walisische Volk, die walisische Kultur, das walisische Essen und die walisische Landwirtschaft feiern wollen."/bvi/DP/zb