NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Lkw-Bauer habe beim Umsatz und dem operativen Ergebnis stark abgeschnitten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei zwar deutlich schwächer gewesen als am Markt erwartet, doch habe Traton das mit einer zurückhaltenden Auftragsannahme bei bereits gut gefüllten Auftragsbüchern begründet./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 16:47 / ET

Rating: Hold

Kursziel: 16 Euro