Mega-Rendite mit Blockchain-ETFs? Performance-Check

Der iShares Blockchain Technology ETF investiert laut BlackRock in Unternehmen, "die an der Erforschung, Umsetzung, Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien und -anwendungen beteiligt sind."



Allein seit Jahresbeginn hat der ETF um mehr als 83 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn nur rund 79 Prozent hinzugewonnen. Seit Auflegung des Blockchain-ETF Ende September 2022 liegt er immerhin noch 26 Prozent im Plus.

Im Gegensatz zu vielen anderen ETFs haben Blockchain-ETFs jedoch ein erhebliches Klumpenrisiko, da sie nur in einen Sektor investieren. Wenn der Kryptomarkt zusammenbricht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der Blockchain-ETF crasht.iShares ist nicht der einzige Anbieter, der einen Blockchain-ETF anbietet. Unter anderem gibt es den Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, den VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF, den HANetf ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity ETF und den WisdomTree Blockchain UCITS ETF.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

