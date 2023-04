Recce Pharmaceuticals erhält Ethikzulassung für den Start der klinischen Phase-I/II-Studie zu RECCE 327

- Die klinische Phase-I/II-Studie zu RECCE 327 wurde vom Human Research Ethics Committee für die Testung rascherer Infusionsraten genehmigt

- Die Durchführung der Studie erfolgt in der klinischen Studieneinrichtung CMAX in Südaustralien

- Eine Erstbesichtigung des Standorts wird in Kürze erfolgen, die Verabreichung an die ersten Patienten erfolgt noch im ersten Halbjahr 2023

- Die Ergebnisse aus dieser Studie werden dem Unternehmen den Weg für seine Phase-II-Studie zur Wirksamkeit des Präparats als potenzielle First-Line-Therapie bei Präsepsis infolge von Harnwegsinfekten ebnen

SYDNEY Australien, 17. April 2023 / IRW-Press / - Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Human Research Ethics Committee (HREC) dem Unternehmen die Einleitung der klinischen Phase-I/II-Studie zur intravenösen Verabreichung seines in Entwicklung befindlichen Leadkandidaten RECCE 327 (R327) an gesunde männliche und weibliche Probanden genehmigt hat.

Wie am 20. Februar 2023 angekündigt, soll im Rahmen der Phase-I/II-Studie bewertet werden, wie sich R327 nach intravenöser Verabreichung über eine kürzere Infusionsdauer (15 Minuten und 30 Minuten) bei rund 12 Probanden (drei Kohorten) auswirkt. Während und nach der Verabreichung werden Plasma- und Urinproben entnommen, um die antibakterielle und konzentrationsbezogene Wirkung von R327 zu bewerten.

Die Verabreichung an die ersten Patienten soll im ersten Halbjahr 2023 in der klinischen Studieneinrichtung CMAX in Adelaide erfolgen und die Studiendauer beträgt rund zwei Monate. Die Ergebnisse dieser Phase-I/II-Studie werden eine Optimierung der Dosierungen und Infusionsraten für eine Phase-II-Studie zur Präsepsis bei Patienten mit unkomplizierten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten (UTI) ermöglichen. Harnwegsinfektionen sind für rund 30 % aller Sepsisinfektionen verantwortlich, die auch als ‚Urosepsis‘ bezeichnet werden.[1]