Frauenforum beim China Brand Festival 2023 wurde erfolgreich abgehalten

Markenaufbau ist zu einer Schlüssellösung für chinesische Unternehmer geworden, um mit Risiken und Herausforderungen besser umzugehen. In den letzten Jahren hat der Einfluss von Unternehmerinnen in China zugenommen wie noch nie zuvor, wobei viele hervorragende weibliche Vorbilder in verschiedenen Branchen entstanden sind.

PEKING, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Das 16th China Brand Festival Women's Forum mit dem Motto „Bloom Your Beauty" wurde von TopBrand Union ausgerichtet und von der Stadtregierung von Zhengzhou im Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum Zhengzhou vom7. bis 9. April 2023 gesponsert. Mehr als 2.000 Unternehmer:innen, Expert:innen und politische Führungspersönlichkeiten aus dem ganzen Land kamen zu der Veranstaltung in Zhengzhou zusammen. Tausende von Menschen sind ins Konferenzzentrum geschwärmt und die Veranstaltung hat begeisterte Bewertungen erhalten.

GU Xiulian, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des National People's Congress Standing Committee (NPCSC) und Direktorin des China Committee for the Care of the Next Generation, nahm an der Eröffnungszeremonie teil und hielt eine Rede. Sie wies darauf hin, dass das China Brand Festival Women's Forum einen großen Beitrag zur Förderung des Markenaufbaus in China als eine Zwei-Wege-Kommunikationsplattform für Markenfrauen und Frauenmarken geleistet habe. Das Frauenforum habe außerdem eine breite Plattform geschaffen, wo sich herausragende Frauen miteinander vernetzen und sich präsentieren könnten. Frauen sollten die Chancen des Aufstiegs der „Frauenmacht" nutzen und dank des China Brand Festival Women's Forum die Breite und Tiefe des Konzepts der „Frauenmacht" weiter erweitern. Frauen sollten sich dafür einsetzen, Marken mit hoher Qualität zu fördern und mit den Stärken von Frauen zum Aufbau leistungsstarker Marken beizutragen.

Seine Exzellenz Xiong, stellvertretender Sekretär des Kommunalkomitees von Zhengzhou und Bürgermeister der Stadt Zhengzhou, sagte in seiner Rede, dass die Zusammenführung herausragender Frauen als Vertreterinnen aller Lebensbereiche für Zhengzhou ein solider Schritt in Richtung qualitativ hochwertiger Entwicklung und eine effektive Maßnahme sei, um „weibliche Energie" einzufangen und den „weiblichen Stil" zu präsentieren. Er lud alle aufrichtig ein, „einen Spaziergang in der Provinz Henan zu unternehmen, um China besser zu verstehen" und „einen Spaziergang in der Stadt Zhengzhou zu unternehmen, um das antike China besser zu verstehen". Er hofft auch, mit der Veranstaltung den sorgfältigen und engagierten weiblichen Stil zu zeigen. Der stellvertretende Bürgermeister MA Zhifeng bewarb die Stadt Henan und lud Gäste ein, Zhengzhou besser kennenzulernen und in die Region zu investieren.