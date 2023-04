DAX erneut mit Jahreshoch, Traton und TeamViewer Aktien jeweils gefragt

Zwei Aktien stehen im Mittelpunkt des Interesses an der Börse. Wir starten mit Traton im Interview, die bereits am Freitagabend sehr robuste Zahlen meldeten. Analysten sind daher für die weitere Zukunft positiv gestimmt, was auch die Schätzungen der Bilanzdaten untermauert. Auf diese blicken wir ebenso, wie auf die Reaktionen heute.

Der DAX kann schwungvoll in die neue Woche starten und hat nach 5 Gewinntagen in Folge auch heute wieder ein Pluszeichen im Handel bisher gezeigt. Damit einher geht ein neues Jahreshoch, was sehr dynamisch in der ersten Handelsstunde eingezogen wurde. Wir blicken gemeinsam mit unserem Händler Daniel auf das Marktgeschehen und das Sentiment, was sich nach den ersten Blick auf die US_Quartalszahlen weiter aufhellt.

