CEWE: Stabiles Geschäftsmodell

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) 2022 in allen Geschäftsfeldern Steigerungen bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielt. In der Folge reduziert der Analyst zwar leicht das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating. Nach Analystenaussage habe der Jahresüberschuss nahezu das Niveau des Rekordjahres 2020 erreicht. Die Nachfrage sei vor allem im Fotofinishing unbeeindruckt von der hohen Inflation und der damit verbundenen allgemeinen Konsumzurückhaltung ausgefallen. Zudem habe CEWE die Verteuerungen auf der Wareneinsatz- und Kostenseite durch eigene Preisanpassungen kompensieren können. Diese Preissetzungsmacht und Resilienz gegenüber konjunkturellen Einflüssen spiegele die starke Marken- und Marktpositionierung von CEWE als Omni-Channel-Premium-Anbieter im Fotofinishing wider. Insgesamt sei der Analyst daher auch für die weitere Entwicklung des Oldenburger Unternehmens mit den hohen Cashflows, einer Eigenkapitalquote von gut 57 Prozent und den seit Jahren kontinuierlich steigenden Dividenden zuversichtlich gestimmt. Vor allem infolge des deutlich gesunkenen Bewertungsniveaus der Peer-Group-Vergleichsaktien reduziert der Analyst das Kursziel auf 117 Euro (zuvor: 125 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“. (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.04.2023, 11:45 Uhr) Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/ Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 17.02.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101207 Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

