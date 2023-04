Hoffnung auf höhere Prognose treibt Traton - Mehrmonatshoch

(Tippfehler in der Überschrift behoben: Mehrmonatshoch)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf eine mögliche Anhebung der Jahresziele hat die Aktien von Traton am Montag auf ein Hoch seit Februar 2022 getrieben. Im frühen Handel stiegen die Papiere der VW -Nutzfahrzeugholding um 4,7 Prozent auf 20,32 Euro.

Das erste Quartal habe eine "sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen lag", hatte Traton am Freitagabend mitgeteilt. Daher will das Management nun die Prognose für 2023 überprüfen und das Ergebnis dieser Überprüfung zur detaillierten Zahlenvorlage am 2. Mai bekanntgeben.