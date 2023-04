FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben trotz der jüngsten Börsenrally zuversichtlich. Der Dax kletterte am Montagmorgen kurz auf etwas über 15 900 Punkte und damit auf ein neues Zwischenhoch seit Januar 2022. Dann setzten aber Gewinnmitnahmen ein. Zur Mittagszeit hielt sich der deutsche Leitindex mit plus 0,03 Prozent auf 15 812,21 Punkte stabil. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,25 Prozent auf 27 857,95 Zähler hoch.

"Die US-Berichtssaison hat neuen Schwung für europäische Aktien gebracht und insbesondere Aktien zyklischer Unternehmen liegen nun vorn", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Chartanalyst Christoph Geyer sieht bereits das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 wieder in Reichweite, auch wenn es mit 16 290 Punkten ein gutes Stück entfernt ist.