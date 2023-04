General Motors ernennt KATCON GLOBAL zum Lieferanten des Jahres 2022

Die Auszeichnung „Supplier of the Year" von GM würdigt globale Zulieferer, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Anforderungen von GM übertreffen und ihren Kunden wiederum innovative Technologien und die höchste Qualität in der Automobilindustrie bieten. Dies ist das 5. Mal, dass KATCON die Auszeichnung erhalten hat und das 3. Mal in den letzten 7 Jahren.

„Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von Katcon widmen wir diese prestigeträchtige Auszeichnung, die an weniger als 0,5 % aller Lieferanten verliehen wird, all unseren Mitarbeitern, ihren Familien und unseren Zulieferern auf der ganzen Welt, denn sie alle verdienen diese Anerkennung für ihre Leistung", sagte Carlos Turner, CEO von Katcon. „Katcon erneuert sein Engagement für die langfristige Strategie und Dynamik von GM; unser Produktangebot für ICE-Plattformen (Abgas-, Nachbehandlungs- und Wärmemanagementlösungen) sowie EV-Anwendungen (leichte Materialien, Batteriegehäuse und Batteriemodulkomponenten) bleibt weiterhin an der Evolution und den Zielen von GM ausgerichtet."

„Wir freuen uns sehr, diese herausragenden Lieferanten nach einem weiteren herausfordernden Jahr in der Automobilindustrie zu würdigen", sagte Jeff Morrison, GM Vice President of Global Purchasing and Supply Chain. „Sie haben unzählige Hindernisse überwunden und beispielhaft gezeigt, was es bedeutet, belastbar, einfallsreich und entschlossen zu sein. Darüber hinaus haben diese Lieferanten ihr Engagement für nachhaltige Innovation und das Vorantreiben fortschrittlicher Lösungen in Zusammenarbeit mit dem GM-Team unter Beweis gestellt."

Jedes Jahr werden die Empfänger des Preises für Lieferanten des Jahres von GM von einem globalen, funktionsübergreifenden GM-Team aufgrund ihrer Leistung in Kriterien wie Produkteinkauf, globaler Einkauf und Herstellungsservices, Kundenbetreuung sowie Aftersales und Logistik ausgewählt.

Informationen zu KATCON

KATCON (https://katcon.com) ist ein globaler, vorrangiger (Tier-1) Full-Service-Anbieter von Lösungen für Abgas- und Nachbehandlungssysteme, Wärmedämmung, Batteriegehäuse und Modulkomponenten sowie fortschrittliche Leichtbaumaterialien für Straßen- und Offroad-, Licht- und Schwerlast-, Benzin-, Diesel-, Hybrid- und EV-Anwendungen auf der ganzen Welt. Katcon ist ein stolzes mexikanisches Privatunternehmen, das sich aus einer vielfältigen und hochmotivierten Mitarbeiterbasis mit mehr als 20 Nationalitäten und einer aktiven Präsenz in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Luxemburg, Polen, Deutschland, Südkorea, Indien und China zusammensetzt.

General Motors (NYSE:GM) ist ein globales Unternehmen, das sich darauf konzentriert, eine vollelektrische Zukunft voranzutreiben, die integrativ und für alle zugänglich ist. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Ultium-Batterieplattform, die alles vom Massenmarkt bis hin zu Hochleistungsfahrzeugen antreiben wird. General Motors, seine Tochtergesellschaften und seine Joint-Venture-Unternehmen verkaufen Fahrzeuge unter den Marken Chevrolet, Buick, GMC, Baojun und Wuling. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften, einschließlich OnStar, einem weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugsicherheit und Sicherheitsdiensten, finden Sie unter https://www.gm.com.

KONTAKT:

José De Nigris – info@katcon.com

