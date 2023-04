Deutschland bleibt wichtiger Zielmarkt für ausländische Direktinvestitionen

Düsseldorf (ots) - Der Foreign Direct Investment Confidence Index® (FDICI) 2023

von Kearney zeigt: Die USA bleiben attraktivstes Investitionsziel, Deutschland

gehört weiterhin zu den Top 5 der Weltrangliste.



Ukraine-Krieg, steigende Energiepreise und hohe Inflation: Trotz der derzeitigen

globalen wirtschaftlichen Entwicklung und geopolitischen Lage bleiben die

Investoren im Bezug auf ihre direkten Investitionen im Ausland verhalten

optimistisch. Zwar fällt Deutschland in der Prognose um zwei Plätze auf den

vierten Rang zurück, behauptet sich aber weiterhin als sicherer

Investitionsstandort in den weltweiten Top 5.





Deutsche Wirtschaft zeigt sich robust und widerstandsfähig"Deutschland bleibt ein wichtiger Treiber der Wirtschaft in Europa undEurasien", sagt Dr. Marc Lakner, Managing Director für Kearney in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "Die staatliche Transparenz und hochqualifizierteFachkräfte sowie die technologischen Innovationen - wie etwa der geplante Ausbauder digitalen Infrastruktur, der Umbau des Verkehrswesens und die Umstellung aufnachhaltige Energie - sind für die Investoren wichtige Kriterien für ihreEntscheidungen, in Deutschland zu investieren."Schaut man auf den Optimismusindex für Deutschland, so ist dieser ist imVergleich zum Vorjahr um 5 Punkte gesunken. Die Gründe dafür liegen nach Meinungder Autoren des FDICI in den wirtschaftlichen und energiepolitischenHerausforderungen aufgrund der geopolitischen Krise in Osteuropa. Der Krieg inder Ukraine und der massive Anstieg der Energiepreise haben das Vertrauen derUnternehmen in absehbar weiteres Wachstum stark belastet. Auch die anhaltendeInflation und die Auswirkungen der Zinserhöhungen der EZB trüben die Aussichtenfür Deutschland und im gesamten europäischen Markt.Doch die deutsche Wirtschaft hat sich durch eine robuste Industrie und eineunterstützende Regierungspolitik als so widerstandsfähig erwiesen, dass dieBundesrepublik einer der wichtigen Zielmärkte für ausländischeDirektinvestitionen bleiben wird.Investoren bevorzugen entwickelte Märkte - Globalisierung bleibt treibende KraftDrei Viertel der weltweit befragten Wirtschaftsführer planen eine Erhöhung ihrerausländischen Direktinvestitionen in den nächsten drei Jahren. Das ist einmoderater Anstieg zum Vorjahr. Dabei bevorzugen die Investoren weiterhinentwickelte Märkte, die insgesamt 19 der 25 im Index aufgeführten Länderausmachen. Spitzenreiter sind zum 11. Mal in Folge die USA, gefolgt von Kanadaund Japan.Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte des FDICI enthält der Bericht zudem