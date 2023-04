Niedersachsens Umweltminister Meyer gegen AKW in Landesregie

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder möchte nach eigener Darstellung Atomkraftwerke wie den abgeschalteten Meiler Isar 2 in Landesverantwortung weiter betreiben. Vom Bund verlangte er dafür eine Änderung des Atomgesetzes. "Bayern fordert deshalb vom Bund eine eigene Länderzuständigkeit für den Weiterbetrieb der Kernkraft. Solange die Krise (bei der Energieversorgung infolge des Ukraine-Kriegs) nicht beendet und der Übergang zu den Erneuerbaren nicht gelungen ist, müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen", sagte er der "Bild am Sonntag". Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat den Vorstoß umgehend zurückgewiesen.

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat sich klar gegen den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Landesverantwortung ausgesprochen. "Für uns in Niedersachsen bleibt es dabei: Der vor Jahren beschlossene Atomausstieg wurde am Wochenende mit dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke auch faktisch vollzogen. Und es gibt kein Zurück - ohne Wenn und Aber", sagte der Grünen-Politiker am Montag auf dpa-Anfrage.

