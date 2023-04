Hamburg (ots) - Auch im März wächst die Online-Sichtbarkeit der deutschen DAX-

und MDAX-Chefs. Im Vergleich zu den vergangenen Monaten ist diese um 20 Prozent

gestiegen. Auch die damit einhergehende Interaktion der Leser ist gewachsen, im

Schnitt fanden siebenmal mehr Interaktionen als in den vergangenen Monaten

statt. Das geht aus dem aktuellen CEO-Echo der Berliner Strategieberatung

.companion hervor, das durch den KI-basierten Kennzahl-Bot vollautomatisch die

Sichtbarkeit der Topmanager in fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden

Monat mithilfe des Monitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich

zugänglichen Medieninhalte in deutscher und englischer Sprache analysiert (58

Prozent Online-Artikel und 42 Prozent Social-Media-Beiträge).



Die Nennung aller DAX- und MDAX-Chefs fanden zu 57 Prozent im Kontext von

Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 43 Prozent einen inhaltlichen Kontext,

der sich besser eignet, um Themen zu setzten und Reputation zu beeinflussen.

Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine sehr

starke Färbung, mit mehr positiver als negativer Tonalität.





"Der Trend der vergangenen Monate setzt sich fort, auch im März steigt dieSichtbarkeit der CEOs in den Online-Medien, dies ist sehr zu begrüßen", sagtJustus Hug, Geschäftsführer bei .companion. "Auch die Leseraktivierung wächststetig, was ein Zeichen dafür ist, dass die Kommunikationsstrategie der CEOsweiter in die richtige Richtung geht."1. Fußabdruck - Björn Gulden (Adidas) dominiert 17 Prozent des gesamtenCEO-EchosWelchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oderunfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.Im März erhielt Björn Gulden (Adidas) die größte mediale Aufmerksamkeit. Erhatte einen Share of Voice von 17 Prozent und damit den größten Fußabdruck allerVorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Oliver Blume(Volkswagen) mit 14 Prozent sowie Oliver Zipse (BMW) mit 9 Prozent Anteil anallen Nennungen.Guldens Echo fand zu 22 Prozent nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sichdamit unterdurschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo desAdidas-Chefs stammte zu 45 Prozent aus redaktionellen Medien, zu 55 Prozent ausSocial Media. Inhalte, die Gulden nannten, erzeugten 27 Interaktionen proErwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 7 allerCEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Björn Gulden eine starkeFärbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einerentsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.2. Communication Excellence: Kion setzt mit Rob Smith am besten Inhalte in der