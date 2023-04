Raus aus der Familien-Dynastie Warum Unternehmer-Kinder das Erbe nicht antreten wollen und was sie stattdessen antreibt (FOTO)

Schwebheim (ots) - Anstatt das Familienunternehmen eines Tages zu übernehmen,

entscheiden sich viele junge Erben für einen anderen Weg - so auch Bianca Esser.

Sie ist Teil einer wachsenden Zahl von Unternehmer-Kindern, die sich bewusst

gegen das familiäre Erbe entschieden haben, um stattdessen ihre eigenen Träume

und Ambitionen zu verfolgen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich meine eigenen

Fähigkeiten, Gaben und Leidenschaften in anderen Bereichen besser einsetzen

kann, um anderen Menschen zu helfen", sagt sie.



"Diese Entscheidung ist für viele Unternehmer-Kinder nicht leicht, denn sie

müssen sich nicht nur gegen den familiären Druck, sondern auch gegen die

Erwartungen der Gesellschaft stellen." Bianca Esser ist die Enkelin von Erik

Walther, dem Gründer der Erik Walther GmbH & Co. KG, einem erfolgreichen

deutschen Mineralölunternehmen. Weshalb sie sich gegen ihr Erbe entschied, einen

anderen Weg einschlug und warum es vielen ihrer Bekannten auch so geht, verrät

sie im Folgenden.