Dirk Greshake ist neuer Country Manager von AOP Health in Deutschland

Wien (ots) - Dirk Greshake übernimmt mit April 2023 als Country Manager die

Geschäftsleitung von AOP Health in Deutschland. Der erfahrene Manager ist seit

29 Jahren in der Pharmabranche tätig, davon 10 Jahre in Geschäftsleitungen, und

gestaltete in großen börsennotierten Firmen, wie in kleineren familiengehaltenen

Unternehmen und Start-Ups maßgeblich mit. Sein erklärtes Ziel ist es, die

Positionierung von AOP Health in Deutschland als Anbieter von integrierten

Therapien für seltene Erkrankungen und in der Intensivmedizin zu stärken.



Dirk Greshake: "Die AOP Health Group fokussiert intensiv auf Forschung und

Entwicklung und kann daher ein starkes Portfolio vorweisen. Der hohe

wissenschaftliche Anspruch und das Bekenntnis zur Produktion in Europa machen

das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner im Gesundheitssystem. Ich

empfinde es als große Chance, diese Zukunft mitgestalten zu können."