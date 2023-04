CDU-Spitze unterstützt mögliche weitere Amtszeit von der Leyens

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Spitze befürwortet eine mögliche weitere Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Unsere Unterstützung im Falle einer entsprechenden Bereitschaft hat sie", sagte Parteichef Friedrich Merz am Montag in Berlin nach einer CDU-Präsidiumssitzung. An dieser nahme auch von der Leyen teil.

Merz sagte weiter, er habe Kanzler Olaf Scholz (SPD) über deren Besuch in der CDU-Zentrale informiert und damit den Wunsch verbunden, dass von der Leyen von Deutschland aus vorgeschlagen werde, wenn sie für eine weitere Amtszeit bereit stehen würde. Dies sei von allen im CDU-Präsidium unterstützt worden.