Julian Schneider Diese 3 häufigen Marketingfehler kosten IT- und Beratungsfirmen jährlich 7-stellige Summen (FOTO)

Heusweiler (ots) - Julian Schneider, Dennis Keller und Steffen Weßler sind die

Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH, deren Angebot sich an mittelständische

Unternehmen richtet, die ihre Kundenakquise mithilfe von professionellem

Video-Marketing messbar vereinfachen möchten. Hierbei legen die

Marketing-Experten den Fokus auf starke Bilder, Audios und Inhalte. IT- und

Beratungsfirmen können sich dadurch auf den ersten Blick von ihrer Konkurrenz

abheben. Hier erfahren Sie, welche drei häufigen Marketingfehler IT- und

Beratungsfirmen siebenstellige Summen kosten können.



Auf zielgerichtetes Marketing kann kein Unternehmen verzichten, das langfristig

erfolgreich auf dem Markt bestehen möchte. Jedoch fällt genau das vielen

Betrieben schwer. IT- und Beratungsfirmen bilden hier keine Ausnahme. Oft ist

sogar das Gegenteil der Fall, wie Video-Marketing-Profi Julian Schneider von der

proMOTION pictures KWS GmbH weiß: "Unternehmen aus der IT und der Beratung

machen immer wieder Fehler bei ihrem Marketing. Diese verschlingen extrem viel

Geld - teils in Millionenhöhe und das jedes Jahr." Gemeinsam mit seinen beiden

Geschäftspartnern Dennis Keller und Steffen Weßler unterstützt er

mittelständische Betriebe dabei, ihre Neukundenakquise auf Basis von

Video-Marketing signifikant zu vereinfachen. Sie wissen damit genau, worauf es

ankommt. Im Folgenden hat Julian Schneider verraten, welche drei Marketingfehler

IT- und Beratungsunternehmen mitunter siebenstellige Summen kosten können und

wie sie vermieden werden können.