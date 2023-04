MSP übernimmt Abo-Service-Software VC VerlagsCommerce / MSP eröffnet Standort in Leipzig

Bremen (ots) - Das auf Medien- und Verlagshäuser spezialisierte IT-Beratungs-

und Dienstleistungsunternehmen MSP Medien Systempartner GmbH in Bremen hat mit

Wirkung zum 1. April 2023 alle Rechte an der praxiserprobten Abo-Lösung VC

VerlagsCommerce von Zander an Lavendel mit Sitz in Leipzig erworben. Zu diesem

Zeitpunkt sind auch die das Produkt betreuenden Zander-an-Lavendel-Mitarbeiter

zur MSP gewechselt. Im Zuge des Erwerbs wird die MSP einen Standort in der

Roßmarktstraße in Leipzig eröffnen, von dem aus die übernommenen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig tätig sein werden.



Die MSP stärkt mit dem Erwerb der VC VerlagsCommerce-Software gezielt ihre

Online- und UI/UX-Kompetenz. VerlagsCommerce ist ein vollständig

SAP-integriertes Produkt für den Vertrieb von Abonnements. Der MSP-Fokus liegt

dabei auf der Kundenfreundlichkeit und Automatisierung sowie auf Schnittstellen

zu allen umliegenden digitalen Systemen.