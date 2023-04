Weiterer Ausbau der internationalen HealthCare Industriepraxis - Spencer Stuart holt Thalia Ucksche als Beraterin

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) - Spencer Stuart, weltweit und in

Deutschland eines der führenden Top-Executive-Search- und

Leadership-Advisory-Unternehmen, erweitert erneut das Beraterteam im Bereich

HealthCare. Am 17. April beginnt mit Thalia Ucksche eine international

ausgewiesene Pharma-Expertin.



Thalia Ucksche verfügt über einschlägige Erfahrung in der Biopharma-Industrie.

Nach ihrer akademischen Forschungstätigkeit an der Columbia University, New

York, begann sie ihre Industriekarriere bei McKinsey. Von dort wechselte sie in

die Unternehmensstrategie bei Novartis und war über zwölf Jahre im

Novartis-Konzern in der Schweiz, Deutschland und Australien tätig. Sie übernahm

strategische und operative Aufgaben bei der Kommerzialisierung von innovativen

Arzneimitteln als auch von Biosimilars. Bei Sandoz arbeitete sie eng mit dem CEO

am kulturellen Wandel des Unternehmens. Ucksche studierte Biochemie an der

Universität Regensburg und wurde an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

promoviert. Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sie sich bei der

Gründung von innovativen Start-Ups der Biotechnologie.