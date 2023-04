15 Antworten auf die Rezession – Aktien mit bis zu 250 Prozent Kurspotenzial

Ask 2,54

Ask 2,54

Ask 2,51

Ask 2,51

Die CNBC-Liste mit 15 Aktientipps Unternehmen Durchschnittliches 5-Jahres-KGV Abschlag zum 5-Jahres-KGV in % Buy-Rating in % Aufwärtspotenzial in % Broadwind 34,4 -65,3 100 250 First Solar 26,7 -8,2 50 175,7 Bel Fuse 16,6 -48,8 100 82 Lufthansa 25,3 -68,7 50 74,9 AIB Group 12 -40,8 81,3 67,1 Marathon Petroleum 10,3 -32 73,7 64,5 Harrow Health 110,1 -65,5 100 53,1 Valero Energy 157,1 -95 69,6 51,7 Commerzbank 17,9 -65,9 60 47,3 Schlumberger 20,4 -21 75 35,1 Exxon Mobil 15,6 -27 48,3 33,7 Renault 6,6 -42,2 55 33 Qantas Airways 25,4 -73,6 62,5 33 Enphase Energy 48,6 -28,2 61 31,1 Futu Holdings 20,2 -32,6 73,7 30,6

Quelle: FactSet

FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt Ihnen in diesen unsicheren Zeiten einen exklusiven Einblick in sechs Rezessions-Gewinner – charttechnisch aussichtsreiche Werte, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich hier den kostenlosen Report für eine stabile Performance in volatilen Zeiten!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion