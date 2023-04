DSR Hotel Holding wächst und wird international / 75 Prozent-Beteiligung an der italienischen Gesellschaft MIRA (FOTO)

Hamburg (ots) - Die DSR Hotel Holding baut ihre führende Rolle in der Hotellerie

aus und expandiert nach Italien



Die DSR Hotel Holding baut ihre führende Rolle in der europäischen

Leisure-Hotellerie aus und expandiert in einem der beliebtesten Reiseländer

Europas: Der Leisure-Spezialist aus Hamburg beteiligt sich zu 75 Prozent an der

italienischen Hotelgesellschaft MIRA Hotels & Resorts mit Sitz in Affi am

Gardasee. Ziel der Beteiligung ist es, auf dem italienischen Markt mit weiteren

Hotels zu wachsen. Durch Übernahme bestehender Objekte und durch Neubauten

sollen künftig auch in Italien A-ROSA, aja und Henri Hotels sowie Marken aus dem

Hotelportfolio des Joint-Venture-Partners DER Touristik entstehen. Der Fokus

liegt dabei vor allem auf dem Gardasee, der Adria, der Toskana, den

italienischen Alpen sowie auf den attraktivsten, touristischen Städten. MIRA

geht diesen Weg, um mit einem starken Finanzpartner aus Deutschland das

gemeinsame Wachstum voranzutreiben.



Führende Rolle in der europäischen Leisure-Hotellerie stärken