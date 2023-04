Öffentliche Verwaltung sucht Lösungen für den Spagat zwischen dem Schutz geheimer Akten und Open Data / Report empfiehlt Anpassung der Technologieförderung und Kompetenzaufbau

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Bund, Länder und Kommunen sind durch den Einsatz neuerTechnologien wie Cloud-Computing in der Verwaltung zusätzlich gefordert, alsVerschlusssache klassifizierte Informationen zu schützen. Das zeigen neueSpionagemethoden und gezielte Angriffe auf Geheimsachen. Gleichzeitig will dieöffentliche Verwaltung die übergreifende Nutzung ihrer Daten fördern und sichöffnen. Als Helfer bei diesem Spagat zwischen Schützen und Nützen entpuppen sichso genannte Privacy-Enhancing Technologies (PETs). Das zeigt ein Report über denNutzen von PETs in der öffentlichen Verwaltung (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/privacy-enhancing-technologies-datenkollaboration-und-sicherheit-in-einklang-bringen) , den Sopra Steria und PUBLIC beimGovTech-Gipfel 2023 vorstellen.Aktuelle Krisen und Pandemie stellen neue Anforderungen an Behörden inDeutschland, Geheiminformationen zu schützen. Es geht beispielsweise darum, diemittlerweile als Standardkommunikationskanal etablierten Videokonferenzenausreichend gegen Hacker- und Spionageangriffe zu sichern. Das Auswärtige Amthat zudem im vergangenen Jahr für den Bund eine Plattform für dieGeheimkommunikation eingerichtet. Diese soll nun zu einem gemeinsamenKommunikationsverbund mit den Ländern ausgebaut werden. Das Bundesamt fürSicherheit in der Informationstechnik (BSI) verzeichnet darüber hinaus in seinemLagebericht 2022 mehr Beratungs- und Prüfeinsätze bei Digitalisierungsprojektenmit Geheimschutzrelevanz."Digitalisierung ist Chance und Risiko zugleich: Auf der einen Seite könnenmittels digitaler Verfahren befugte Personen dezentral auf Verschlusssachenzugreifen. Damit bleiben Politik und Verwaltung in Krisen handlungsfähig undentscheiden schneller. Auf der anderen Seite entstehen dadurch neueAngriffsflächen. Der Public Sector steht somit dauerhaft unter Druck, dieDimensionen Nützen und Schützen in Einklang zu bringen, ohne beide Seitengegeneinander abwägen zu müssen", sagt Olaf Janßen, Head of Cyber Security beiSopra Steria.Parallel zum Dreiklang aus Geheimschutz, Datenschutz und Informationssicherheitwill der öffentliche Sektor die übergreifende Nutzung behördlicher Datenvoranbringen. Das zeigt unter anderem die Datenstrategie des Bundes. Ziel istein Kulturwandel hin zu einem datengetriebenen Handeln, hieß es beim vergangenenDigitalgipfel.Risikoaversion verhindert stärkeren TechnologieeinsatzDer Einsatz neuer Technologien kann dabei helfen, dass Verwaltungen den Spagatzwischen Geheimschutz, Datenschutz, Informationssicherheit und übergreifenderNutzung von Behördendaten hinbekommen. Das zeigt ein Report von Sopra Steria und