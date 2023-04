Karora meldet beste Quartalsproduktion aller Zeiten und produziert 39.810 Unzen Gold

TORONTO, 17. April 2023 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ...) freut sich, eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 39.810 Unzen für das erste Quartal 2023 aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben. Die Goldverkäufe beliefen sich im ersten Quartal auf 36.145 Unzen, was auf das Timing der Goldlieferungen an die Münzanstalt in Perth zurückzuführen ist.

Der ungeprüfte konsolidierte Kassenbestand von Karora belief sich zum 31. März 2023 auf 65,8 Mio. USD und entsprach damit dem Budget für das Quartal.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich freue mich sehr, einen weiteren vierteljährlichen Produktionsrekord für Karora bekannt geben zu können.

Die Rekord-Goldproduktion von 39.810 Unzen im ersten Quartal versetzt uns in eine sehr gute Ausgangsposition, um unsere Jahresprognose für 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen. Unsere robuste Cash-Position bewegt sich wie geplant im Rahmen des Budgets, während wir die Erschließungsarbeiten an der zweiten Abbaustrecke im ersten Quartal abschließen, mit dem Bau von drei neuen Entlüftungsschächten fortfahren (der erste ist bereits fertiggestellt) und den Fuhrpark um neue Geräte erweitern - alles im Rahmen unseres geplanten Kapitalplans.

Insgesamt bin ich mit unserer Leistung im ersten Quartal sehr zufrieden, da wir weiterhin unsere Versprechen einhalten und unsere Wachstumsdynamik beibehalten - und dabei gleichzeitig erhebliche Barmittel erwirtschaften, um unser wachsendes Geschäft und unser aggressives Explorationsprogramm zu finanzieren und ein möglichst sicheres und produktives Arbeitsumfeld mit erhöhter Aktivität in unseren Betrieben zu gewährleisten.

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 170.000-195.000 Unzen zu erhöhen. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen in seinem gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.