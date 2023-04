UBS stuft Hermes auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2140 auf 2246 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. DerLuxusgüterhersteller sei stark ins Jahr 2023 gestartet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Auch im April ändere sich an den positiven Trends nichts./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 01:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 01:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 1.962EUR gehandelt.