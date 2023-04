BIOVAXYS BEAUFTRAGT DIE MAXIM GROUP ALS FINANZBERATER UND INVESTMENTBANKER

VANCOUVER, British Columbia, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Die BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die in New York City ansässige Maxim Group LLC („Maxim") als Finanzberater und Investmentbanker beauftragt hat, allgemeine Finanzberatungs- und Investmentbanking-Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich der strategischen Planung, der Bewertung potenzieller strategischer Allianzen und des Kapitalbedarfs sowie der Beratung des Unternehmens im Hinblick auf den Prozess der Notierung an einer nationalen US-Börse.

Als Gegenleistung für die Beauftragung und für die von Maxim in der Vergangenheit erbrachten Dienstleistungen hat BioVaxys zugestimmt, 2.902.236 Stammaktien an Maxim auszugeben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die kanadische Wertpapierbörse. Alle Stammaktien, die an Maxim ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten plus einem Tag.

James Passin, CEO von BioVaxys, erklärte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Maxim Group, um den Unternehmenswert zu steigern und potenzielle transformative Kapitalmarktchancen zu erschließen."

Informationen zur Maxim Group LL C

Die 2002 gegründete Maxim Group ist eine führende Full-Service-Investmentbank-, Wertpapier- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Midtown Manhattan, die ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen anbietet, darunter Investmentbanking, globaler institutioneller Vertrieb, Aktienresearch, Verkauf und Handel von festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten, Handelskapital, private Vermögensverwaltung und Prime-Brokerage-Dienstleistungen für ein breites Spektrum von Firmenkunden, institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen. Die Maxim Group ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission und dem Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) registrierter Broker-Dealer.

Informationen zur BioVaxys Technology Corp.

Die BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) mit Sitz in Vancouver ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen, das in der klinischen Forschung tätig ist und virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostika entwickelt. Das Unternehmen entwickelt Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einen Pan-Sarbecovirus-Impfstoff, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs, der in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL1-Checkpoint-Inhibitoren verwendet wird, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden sollen. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und mehrere US-amerikanische und internationale Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinen Krebsimpfstoffen, antiviralen Impfstoffen und diagnostischen Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt.