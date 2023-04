Century Lithium informiert über den aktuellen Stand der Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions

17. April 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) ("Century Lithium" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 9. Februar 2023 von Koch Technology Solutions ("KTS") die Ausrüstung für das Li-Pro-Verfahren von KTS zur direkten Lithiumextraktion ("DLE") erhalten hat. Die KTS-Ausrüstung wurde installiert und ist nun in der Lithiumextraktionsanlage ("Pilotanlage") von Century Lithium im Amargosa Valley, Nevada, USA, in Betrieb.